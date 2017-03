Viata celebritatile este intotdeauna in centrul atentiei, insa nu toate vedetele se impaca bine cu asta, mai ales cand vine vorba si de relatiile acestora. Emma Watson explica de ce nu va vorbi niciodata despre iubitul ei.

Actrita si-a protejat atat de bine relatia, incat probabil nici nu stiai ca are un iubit. Acesta se pare ca ar fi antreprenorul William Knight, cei doi fiind fotografiati impreuna anul trecut.

In cadrul unui interviu pentru o revista din Statele Unite, aceasta a declarat ca nu va vorbi despre iubitul ei, deoarece asta ar insemna ca paparazzi sa o urmareasca tot timpul. Totodata, Emma a spus ca el ar trebui sa fie implicat si in promovarea filmelor si in tot circul creat in aceasta lume a celebritatilor.

Din cauza atentiei si a evenimentelor la care trebuia sa mearga pentru promovarea filmelor, actrita chiar si-a dorit sa renunte atunci cand a inceput sa studieze la Universitatea Brown, spunand ca nu se mai recunostea cand se privea in oglinda.

Cu toate acestea ea a ales sa-si continue cariera datorita filmului „Perks of Being a Wallflower”, desi stie ca nu este un tip obisnuit de vedeta, un lucru care o facea sa se simta inconfortabil: „Am facut asta de cand aveam 10-11 ani si m-am gandit de multe ori ca nu sunt potrivita pentru acest job, deoarece sunt prea serioasa; sunt o problema; sunt dificila; nu ma potrivesc. Pe masura ce am crescut insa, am realizat ca nu, nu este cazul. Sa duc aceste batalii, cele mai mici sau cele mai mari, asta este cine sunt eu.”

Un alt lucru despre care Emma a vorbit a fost legatura ei cu fanii. Aceasta refuza de fiecare data sa faca poze cu acestia si acum a explicat care este motivul. Ea are timp pentru fani si interactioneaza mereu, raspunzand la tot felul de intrebari, mai ales despre Harry Potter, insa nu va face poze cu ei. Ea a spus ca nu vrea ca cineva sa stie intotdeauna ce face, cu ce este imbracata, insa de obicei nu refuza copiii, mai ales daca asta inseamna ca le va transforma saptamana.

Emma Watson este un model pentru orice femeie, fiind o feminista si o activista si poti afla mai multe informatii despre ea in Revista ELLE.

Foto: Arhiva Revistei ELLE