Emma Watson, despre diferenta dintre Belle si Hermione

Emma Watson se bucura de o imensa atentie din partea mediei zilele acestea, pentru ca tocmai s-a lansat ultimul film in care actrita joaca – „Beauty and the Beast” (chiar astazi a aparut in Romania!).

Asadar, Emma a fost provocata de catre BuzzFeed la un interviu mai… special. Actritei i-au fost dati mai multi pisoi, trebuind sa raspunda la intrebarile puse de fani in timp ce se joaca cu ei! Vezi despre ce este vorba in videoul de mai jos!

Printre altele (feminism, ce face Belle dupa nunta sa cu Bestia si ce sfaturi i-ar da propriei fiice), Emma Watson a vorbit si despre similaritatile dintre cele doua personaje iconice jucate de ea, Hermione si Belle, dar si despre care simte ea ca e cea mai mare diferenta dintre cele doua: se pare ca Hermione se ghideaza dupa ratiune, pe cand Belle se lasa condusa de ce-i spune inima.

Foto: Arhiva Revistei ELLE