Emma Stone a fost invitata la bal de catre un baiat de 17 ani

Actrita de succes a facut ravagii in randurile audientei sale, iar aceasta invitatie la dans credem ca o va impresiona!

Emma Stone, in varsta de 28 de ani, se bucura de faima adusa de ultimul sau film, “La La Land”, care a obtinut sase premii Oscar. Insa, o surpriza placuta a strabatut internetul in ultimele zile.

Jacob Saudenmaier, in varsta de 17 ani, a recreat o scena din La La Land, cu versurile cantecului rescrise de el, si a interpretat-o in curtea liceului. Tanarul s-a filmat, cu ajutorul prietenilor sai, si a adresat invitatia la bal Emmei. Jacob este din Scottsdale, in Arizona, acelasi oras in care s-a nascut si Emma Stone.

Jacob a declarat: “Totul a inceput cu ideea nebuneasca de a merge cu Emma Stone la balul de absolvire. Dar m-am gandit ca daca voi face asta, trebuie sa o fac intr-un mod cat mai interesant.” Asadar, tanarul a reinterpretat prima scena a filmului, din trafic, si a filmat totul in cateva ore. Videoclipul postat a adunat mii de vizualizari in doar cateva ore.

Actrita inca nu a raspuns invitatiei, insa sursele confirma ca videoclipul a ajuns si la mama Emmei. Suntem curiosi sa vedem care este raspunsul actritei, noi, fiind obisnuiti cu umorul si atitudinea ei relaxata.

In cazul in care Emma nu va raspunde invitatiei, tanarul de 17 ani are un plan de rezerva. Acesta a gasit, deja, o fata care sa-i fie partenera. Totodata, ea i-a spus ca daca Emma accepta invitatia lui, ea nu se va supara.

Se pare ca Jacob s-ar putea sa aiba doua partenere pentru balul de absolvire, dintre care una ar putea fi Emma Stone. Ei bine, el chiar s-a gandit la toate.

Text: Cristiana Frunza

Foto: Arhiva Revistei ELLE