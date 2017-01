Emma Stone a vorbit despre problemele sale cu anxietatea

Actrita nominalizata anul acesta pentru un premiu Oscar a dezvaluit, intr-un interviu pentru publicatia The Hollywood Reporter, cum este sa traiesti de la varsta tanara cu anxietate grava si cum au ajutat-o sedintele de psihoterapie.

Vorbind despre drumul sau catre succes, Emma Stone, in varsta de 28 de ani, a mentionat si faptul ca, atunci cand inca era la scoala, suferea de o grava timiditate si de probleme cu anxietatea. Emma a dezvaluit si ca parintii sai au dus-o la sedinte de psihoterapie inca de la varsta de 7 ani, pentru a o ajuta sa gestioneze mai bine atacurile de panica pe care le avea.

Emma Stone a marturisit ca a inceput sa se simta mult mai bine dupa ce a inceput sa faca cursuri de teatru pentru copii. Ii placea sa se puna in pielea diverselor personaje si sa improvizeze.

La varsta de 14 ani, Emma Stone a reusit sa iti convinga parintii sa se mute din Arizona in Los Angeles, pentru a-si putea incepe cariera de actrita. Emma a renuntat la scoala, concentrandu-se pe auditii si invatand acasa.

Dupa ce a jucat in primul ei film important, „Superbad”, la 19 ani, alaturi de Jonah Hill, Emma Stone s-a mutat pe coasta de est, in New York, din cauza presiunii hollywoodiene care incepuse sa isi faca simtita prezenta.

Emma Stone a devenit celebra dupa ce a jucat in „Easy A”, dar lucrurile nu stateau bine pentru ea nici in New York. Pentru ca acum toata lumea o cunostea, Emma a inceput sa simta aceeasi panica pe care o simtise la 7 ani. Si desi a reusit sa devina o actrita, asa cum isi dorea, acum mai mult de 10 ani, Emma Stone a marturisit ca si acum se confrunta cu anxietate si atacuri de panica.

In Romania, conform unui studiu realizat in 2015 de catre Fundatia Estuar, dupa cum precizeaza mediafax.ro, exista peste 200.000 de persoane cu probleme de sanatate mintala, dintre care peste 20.000 dintre acestea sunt copii. Insa aceste numere cresc de la an la an si nu reflecta in totalitate realitatea, deoarece, in Romania, mersul la psiholog sau la psihoterapeut inca este considerat un tabu. Daca ai nevoie de ajutor, sau cunosti o persoana care are probleme mentale, nu ezita sa apelezi la un psiholog, la un psihoterapeut sau la un psihiatru. Si problemele de sanatate mentala sunt probleme de sanatate si ar trebui tratate ca atare.

Foto: PR