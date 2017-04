Emma Roberts, declaratii despre Gala MET si tinutele pe care le poarta de obicei

Intr-un interviu pentru editia digitala a revistei Who What Wear Spring, Emma Roberts a vorbit despre Gala MET, dar si despre tinutele pe care le poarta de obicei.

La fel ca noi, femeile obisnuite, si aceasta face greseli de stil, pe care le observa cand este prea tarziu, adica dupa ce vede fotografiile de la evenimente: “Nu ma descurc deloc cu nimic voluminos. In mintea mea o fac si ma simt foarte increzatoare, dar cand vad fotografiile si nu arata bine, din pacate imi fac griji pentru asta.”

Emma Roberts a vorbit despre Gala MET, spunand ca exista o presiune foarte mare, mai ales ca intrarea este un lucru atat de important. Ea a adaugat ca in fiecare an a intampinat o problema, un obiect sau un accesoriu s-a rupt chiar in drum spre eveniment: „In urma cu doi ani s-a rupt cureaua, asa ca a trebuit sa ne oprim si sa luam alta. Acum un an, o bretea de la sandale s-a rupt. Exista intotdeauna o problema si drumul cu masina este atat de lung din cauza traficului si stau intotdeauna intr-o pozitie ciudata pentru a nu sifona tinuta. Cu toate acestea, iubesc sa merg la MET”.

In cadrul aceluiasi interviu, Emma Roberts a adaugat ca si-ar dori sa colaboreze cu Brit Marling sau Reese Witherspoon, aceasta ocupandu-se de atat de multe lucruri: „Iubesc sa vad atat de multe femei frumoase, puternice, inteligente, care pasesc in spatele camerei sau in roluri creative”.

