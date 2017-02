Emily Ratajkowski ii ia apararea Melaniei Trump

Melania Trump a fost acuzata de o publicatie britanica, potrivit careia aceasta a lucrat pentru o agentie de modelling care presta si servicii de escorta. Desi Melania a intentat un proces impotriva publicatiei, acuzele nu inceteaza sa apara.

Emily Ratajkowski a postat pe Twitter o serie de mesaje prin care descrie ca in timpul saptamanii modei de la New York, a auzit o jurnalista de la celebra publicatie newyorkeza, New York Times, adresand cuvinte defaimatoare la adresa Primei Doamne. Aceasta a mai spus ca nu o intereseaza istoria personala a Melaniei si ca nu ar trebui sa ii pese nimanui.

Acesta i-a luat apararea spunand ca indiferent de convingerile politice ale unora, este timpul ca aceste acuze sa dispara. Emily a mai adaugat ca atacurile catre Melania sunt sexiste si ca nu isi au locul in media.

Text: Florentina Dinu

Foto: Instagram