ELLE & Givenchy Brunch – despre ruj, flori si culoare GALERIE & VIDEO

Yesterday, we brunched! Intra in atmosfera evenimentului rasfoind galeria noastra de poze! #letstalkaboutELLE #iwashere

ELLE & Givenchy Brunch a avut loc ieri, asa ca astazi te invitam sa faci o incursiune in atmosfera plina de energie si culoare in care s-a desfasurat evenimentul.

ELLE si Givenchy au fost gazdele unui eveniment cool, stylish & relaxat, care a avut loc ieri la Kane World Food Restaurant. Tema zilei a fost culoarea, mai precis, culoarea rujului, asa ca am vorbit despre ultimele trenduri in materie de nuante pe care le purtam pe buze, despre cum ne influenteaza rujul starea de spirit, iar invitatii nostri au avut ocazia de a testa cele mai intense nuante de ruj Givenchy.

Iar pentru ca primavara (pe care am asteptat-o atat) a venit, in sfarsit, florile nu puteau sa lipseasca din peisaj – pentru asta, multumim, Purple Flowers, pentru instalatia splendida, de la care nu ne-am putut lua ochii si care a servit drept fundal pentru cele mai inspirate selfie-uri.

Fiecare invitata a avut ocazia de purta in par flori superbe, in culori intense, care sa se asorteze cu nuantele irezistibile de pe buze, si asta datorita echipei de la Salon Tribute by George Soare.

Le multumim, asadar, tuturor partenerilor nostri (Kane World Food, Tribute Salon by George Soare, Purple Flowers) si te invitam sa descoperi, in fotografii, toate detaliile ELLE & Givenchy Brunch.

Foto: Andreea Goia