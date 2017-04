Dolce & Gabbana – reactii controversate pentru ca a creat tinuta Melaniei Trump pentru portretul oficial de la Casa Alba

Nu ne este necunoscut faptul ca designeri precum Tom Ford si Sophie Theallet au refuzat sa o imbrace pe Melania Trump, Prima Doamna a SUA.

In timp ce Diane von Furstenberg si Tommy Hilfiger nu si-au exprimat refuzul, ba chiar au spus ca ar fi dispusi sa-i construiasca niste tinute, Stefano Gabbana, designerul D&G, a fost foarte clar in aceasta privinta – este mandru sa o imbrace pe Melania si nu ii pasa daca anumiti clienti au o problema cu asta.

Controversa a inceput luni, dupa ce Casa Alba a facut public portretul oficial al Melaniei Trump purtand un blazer negru Dolce & Gabbana si inelul de logodna cu diamant de 15 carate. Gabbana a postat pe contul personal de Instagram portretul Melaniei adaugand la descriere “#DGWomanBEAUTIFUL #melaniatrump Thank you #madeinitaly”.

Imediat dupa aceasta postare, au aparut comentarii precum “So you have lost a follower and worst, an admirer!” (Ai pierdut un follower si, mai rau, un admirator!) Gabbana a raspuns “I don’t care!! Really” (Chiar nu imi pasa.).

Nu este prima data cand designer-ul o apara pe Prima Doamna a SUA pentru ca ii poarta piesele, pe care le creeaza impreuna cu Domenico Dolce. Stefano a mai postat aparitii de ale Melaniei in trecut, multumindu-i ca poarta D&G. De asemenea, acesta a fost impresionat si atunci cand Ivanka Trump a purtat o rochie “off-the-shoulder” neagra de gala, semnata de brand-ul sau.

Dolce & Gabbana a mai starnit controverse si in 2015, cand le-a spus celor de la Panorama magazine “Ne opunem adoptiilor gay. Singura familie este cea traditionala. Viata are un flux natural, sunt lucruri care nu ar trebui schimbate”. La momentul respectiv, mai multe celebritati au adus niste comentarii brand-ului, in urma carora D&G si-a cerut scuze.

