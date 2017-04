Detalii personale despre Printul Charles al Marii Britanii, dintr-o biografie neautorizata

Cu greu putem patrunde in detaliile personale si intime din viata persoanelor publice, mai ales a celor din sfera roialitatii. Cu toate acestea, curioziatea este greu de stapanit, dovada fiind si faptul ca autorul celei mai recente biografii neautorizate despre Printul Charles, Sally Bedell Smith, a petrecut 4 ani documentandu-se despre viata sa!

Cartea, intitulata „Prince Charles: The Passions and Paradoxes of an Improbable Life” a fost lansata saptamana aceasta si a pus pe jar aproape toate publicatiile cu detaliile pe care le scoate la iveala despre Mostenitorul Coroanei Britanice.

Charles era un copil sensibil, nesigur pe sine

Sally Bedell Smith incepe prin a povesti cum era Printul Charles in copilarie si in tinerete. Se pare ca acesta era considerat un copil slab, nesigur pe sine, de catre tatal sau, Printul Phillip, care era un barbat categoric si sever. Se pare ca acesta a fost cel care l-a obligat sa se casatoreasca cu Printesa Diana, pe care nu o iubea, fiind indragostit de Camilla Parker Bowles.

Printul Charles va deveni Rege; acesta nu il va lasa pe William sa ii ia locul

Se pare ca zvonurile care au tot circulat, conform carora, atunci cand Regina Elisabeta va muri, tronul Marii Britanii va fi ocupat direct de catre Printul William, sarindu-se astfel peste generatia tatalui sau, nu sunt adevarate. Printul Charles va deveni Rege, iar Camilla, sotia sa, va deveni Regina. Printul William, in schimb, va urca pe tron dupa moartea tatalui sau.

Cum a reactionat Printul Charles cand a aflat despre moartea Printesei Diana?

Un lucru suprinzator dezvaluit despre Printul Charles in aceasta biografie este faptul ca, atunci cand a auzit prima data tristele vesti despre accidentul in care a murit Printesa Diana, acesta a declarat ca toata lumea il va invinui pe el.

Printul Charles nu a fost multumit de atentia publica pe care o primea cuplul William-Kate imediat dupa ce s-au casatorit

Se pare ca Mostenitorul Coroanei si-a exprimat neplacerea cu privire la toate sedintele foto la care luau parte Printul William si Kate Middleton imediat dupa ce s-au casatorit, iar mai apoi, atunci cand au avut copii. Printul Charles chiar ar fi spus, la un moment dat, ca desele aparitii publice si „pozatul” excesiv sunt lipsite de bun gust.

