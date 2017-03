Despre timp liber si Antonia

Am prins perioada pionieratului, deci pentru mine munca nu este munca, ci hobby, pasiune, bucurie (poate sunt doar norocoasa). Adica si dupa program&birou eu tot asta fac, tot asa imi petrec timpul liber. Daca unii merg la sala, merg la alergare sau mai stiu eu unde, eu in timpul liber ajung tot intr-un studio foto sau intr-unul de film, intr-un atelier al vreunui designer etc. Asa ma relaxez eu.

Ma aflam la o filmare in Buftea, era 9 dimineata (incepusem de la 8) si cred ca era o zi de weekend. Apare Antonia, usor bulversata, vizibil preocupata. Intarziase, dar nu era o problema pentru ca echipele de makeup si hair erau ocupate cu celelalte artiste (filmam un videoclip cu GGirls).

Venea de la spital: Akim, copilul ei de cateva luni, avea o laringita puternica, care a necesitat internarea, dar si o masca de oxigen pentru a-l ajuta sa respire mai bine. S-a asezat la machiaj si vorbea nonstop cu mama lui Alex (Velea) care a ramas cu copilul in spital. A reusit sa se concentreze foarte bine pentru filmare, nici nu ai fi zis ca ascunde o problema.

Dupa-amiaza au venit in vizita Alex Velea si Dominic, copilul de trei ani care voia sa o vada pe mama. Au stat, au vorbit, s-au jucat putin, Antonia a reintrat in filmari… Si s-a facut seara. La a doua schimbare de makeup si hair a urmat o ora de Facetime cu Maya, fetita cea mare, care se afla in Italia, acolo unde, de fapt, locuieste.

Au cantat, au vorbit (exclusiv in engleza, pentru ca Antonia a trait multi ani in SUA si vorbeste engleza cu un accent foarte bun, asa incat s-a gandit sa o invete si pe Maya), Maya i-a povestit ce a facut in ziua respectiva. A inchis cu ea si a reluat telefoanele la spital (lucrurile se indreptasera intre timp), acasa.

Am revazut-o pe Antonia tot in Buftea, zilele trecute, era la repetitiile pentru emisiunea „Uite cine danseaza” de la ProTV. Cat timp am stat de vorba, o pandeau/urmareau/asteptau reporterii pentru interviuri, poze. Parca auzeam in fundal: „Esti geloasa pe partenera lui Velea?”, „Ti-e dor de copii?”, „Suferi dupa Maya?”. Si alte intrebari de tabloid care te exaspereaza.

Antonia are 27 de ani, munceste mult, e serioasa, e dornica sa faca lucruri si se gandeste mai putin la timpul liber. Are trei copii si 27 de ani. Si nu pierde deloc timpul!