Demi Lovato vorbeste despre noul ei iubit

In timpul aparitiei acesteia la “The Ellen Show”, Demi Lovato, in varsta de 24 de ani, a vorbit pentru prima oara despre Guilherme si despre cariera lui.

“Este foarte periculos, se lupta in cusca”, a explicat aceasta inainte sa declare ca are emotii de fiecare data cand iubitul ei paseste in ring. Desi lucrurile pot deveni intense in lumea sportului de contact, Demi spune ca iubitul ei este foarte tandru.

Demi Lovato este si ea pasionata de sport, ea practica Muay Thai, un sport de contact derivat din artele martiale.

Cei doi au fost impreuna in vara anului trecut, dar s-au despartit pentru ca Demi s-a intors la fosta relatie cu Luke Rockhold. Acum Demi si Guilherme sunt din nou impreuna, iar relatia celor doi pare ca evolueaza, aceastia posteaza fotografii impreuna pe retelele de socializare si vorbesc deschis despre relatia lor.

Baby ❤️ A post shared by Guilherme „Bomba” Vasconcelos (@bombatuf) on Feb 22, 2017 at 5:12pm PST

Demi a mai vorbit si despre rochia pe care a purtat-o la Grammy anul acesta, o rochie sirena cu un decolteu foare amplu. Aceasta a fost nominalizata la cel mai bun album pop al anului.

In cadrul emisiunii, Demi si-a promovat si documentarul despre sanatate mentala numit “Be vocal”.

Foto: Instagram