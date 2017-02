Debra Messing a vorbit despre cum a fost hartuita de un regizor

Debra Messing iti e cunoscuta mai degraba ca adorabila Grace din serialul “Will and Grace”? Ei bine, afla ca, inainte de a fi celebra, Messing e femeie ca noi toate si, tot ca noi, a avut de-a face cu hartuirea sexuala, chiar pe platoul de filmare.

Actrita a facut dezvaluiri despre acest subiect la conferinta Makers dedicata femeilor la care a participat recent in California. Ea a povestit cum, la primul ei job in cinema, pelicula “A Walk in the Clouds” in care a jucat alaturi de Keanu Reeves, a fost hartuita chiar de catre regizor. “Job-ul tau este sa te dezbraci si sa spui replicile, asta e tot”, si-a amintit Messing ca i-ar fi spus Alfonso Arau. Regizorul i-a cerut sa interpreteze o scena nud care nu exista in contractul sau, iar cand Debra i-a cerut explicatii, acesta, se pare, a fost raspunsul lui.

Messing si-a amintit si ca filmarea scenei in cauza nu a fost o experienta prea placuta, pentru ca acelasi regizor a insistat sa aranjeze cearsafurile in care se afla. “A ridicat cearsaful, mi-a scanat corpul dezbracat, apoi l-a aruncat la loc pe mine de parca ar fi fost un servetel folosit. A plecat apoi fara un cuvant.”

Citeste si:

Judy Garland ar fi fost abuzata de actorii din Vrajitorul din Oz

Neplacuta experienta nu s-a oprit aici, Debra Messing povestind ca “totul a fost un joc al puterii, iar scopul era sa ma faca pe mine sa ma simt fara putere, injosita, sa simt ca cineva ma domina.” Actrita a mai spus ca regizorul i-a criticat nasul (“cat de repede putem aduce un chirurg plastician aici? Nasul ei imi strica filmul.”) si a marturisit ca s-a simtit inghetata si terifiata pe intreaga perioada a filmarilor. “M-am dus in rulota si am plans. Ma simteam urata. Ma simteam ca un gunoi”, a mai spus Debra Messing.

Foto: Instagram