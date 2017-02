De ce se intalneste Jennifer Lopez cu barbati mai tineri ca ea? “Nu e vorba de varsta.”

Nu varsta conteaza atunci cand e vorba de barbatii care vor sa intre in viata lui Jennifer Lopez. Diva latino a fost recent invitata in emisiunea lui Ellen DeGeneres, iar faimoasa prezentatoare a luat-o la intrebari, in stilul ei direct caracteristic.

Cand a intrebat-o de ce se intalneste numai cu barbati mai tineri ca ea, ea a spus: “Nu ma intalnesc cu babati mai tineri. Nu e ca si cand trebuie sa fii mai tanar decat mine, nu e vorba despre asta. Doar ca intalnesti oameni si daca vreau sa ies cu ei, ies cu ei. Daca ii plac, ii plac si gata. Daca nu, nu. E vorba de cine sunt cu adevarat ei, nu are legatura cu varsta.”

Intelegem ca Jennifer nu are niciun fel de preferinte, mai ales de varsta, cand vine vorba de barbati. Analizand trecutul amoros al acesteia, intalnim totusi parte de barbati mai tineri ca ea. Spre exemplu, ultima relatie serioasa a artistei a fost cu Casper Smart, dansatorul ei in varsta de 29 de ani, relatie care a durat 5 ani si s-a sfarsit anul trecut in august.

“Daca sunt mai tineri, nu conteaza. Conteaza daca sunt atrasa sau nu de ei, atrasa de spiritul sufletului lor, de energia lor,” a mai continuat ea.

Chiar daca s-a speculat ca ar avea din nou o relatie cu un barbat mai tanar decat ea, Jennifer continua sa spuna ca ea si Drake doar au facut un cantec impreuna si cam atat: “Doar ne petrecem timp impreuna. Da, avem un cantec impreuna. Nu stiu de aici ce o sa faca cu el.”

