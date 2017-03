De ce a fost refuzata imbarcarea unor fete care purtau colanti?

Sambata, Shannon Watts, o activista din Statele Unite a postat pe Twitter mai multe mesaje prin care atragea atentia ca a fost refuzata imbarcarea unor fete care purtau colanti.

Aceasta a incercat sa afle care este motivul chiar de la reprezentatii companiei, postandu-le in mod direct mai multe intrebari despre aceasta situatie creata in Aeroportul International Denver. Acestia au raspuns intrebarile si au precizat ca, potrivit regulamentului, toti pasagerii trebuie sa poarte o tinuta decenta in timpul zborului.

Acest raspuns a iscat in mod evident o controverse, deoarece o pereche de colanti nu ar trebui sa fie considerata o piesa vestimentara nepotrivita, doar este un echipament sportiv.

Reprezentatii companiei au continuat discutia, raspunzand tweet-urilor venite din partea activistei, ei precizand ca masurile speciale in privinta vestimentatiei se adreseaza calatorilor care beneficiaza de anumite beneficii, acestia fiind denumiti „pass riders”.

.@united They just boarded after being forced to change or put dresses on over the top of their clothing. Is this your policy? — Shannon Watts (@shannonrwatts) March 26, 2017

The passengers this morning were United pass riders who were not in compliance with our dress code policy for company benefit travel. — United (@united) March 26, 2017

Potrivit declaratiilor acestora, cei care beneficiaza de aceste optiuni, printre care calatoritul gratuit, trebuie sa urmeze mai multe reguli, deoarece ei ar reprezenta imaginea companiei. Asadar, grupul de fete care purta aceasta tinute „nepotrivita” calatorea pe baza acestora beneficii si practic trebuiau sa se supuna regulilor. Acestora li s-a cerut sa se imbrace cu altceva sau sa poarte o fusta peste colanti.

Jonathan Guerin, purtatorul de cuvant al companiei aeriene in cauza, United Airlines, a declarat pentru Washington Post ca pasagerilor obisnuiti nu le este interzisa imbarcarea daca poarta colanti sau pantaloni de yoga. Totodata, el a adaugat ca aceste fete stiau de regulile interne pe care ar fi trebuit sa le respecte.

To our customers…your leggings are welcome! Learn more about our company’s pass travel privilege: https://t.co/5e3euG1H9G. — United (@united) March 27, 2017

Foto: Instagram