De ce Emma Watson nu a jucat in premiatul film „La La Land”

Damien Chazelle, regizorul filmului „La La Land”, a dezvaluit recent ca si-ar fi dorit ca rolul principal feminin sa fie interpretat de Emma Watson.

Acest lucru a fost confirmat si de Watson ca a declarat intr-un interviu ca motivul care a impiedicat-o sa joace alaturi de Ryan Gosling in „La La Land” a fost contractul pe care il semnase pentru „Beauty And The Beast”.

„Este unul dintre acele lucruri frustrante, in care numele este atasat de un proiect foarte devreme pentru a naste sentimente de incantare pentru ceva nou, inca dinainte ca lucrurile sa fie cu adevarat stabilite”, a declarat Watson.

„Beauty And The Beast nu este un film simplu, la care as fi putut participa. A trebuit sa invat sa calaresc, stiam ca trebuie sa ma pregatesc de scenele de dans, stiam ca ma asteapta trei luni de canto si stiam ca trebuie sa fiu in Londra pentru toate acestea„, a completat actrita in varsta de 26 de ani.

Cu toate ca a fost nevoita sa refuze rolul din „La La Land”, Emma Watson a avut numai cuvinte de lauda la adresa filmului.

„Sunt foarte incantata ca filmele musical sunt atat de populare in acest moment. Din nou, oamenii sarbatoresc si iubesc muzica, iubesc sa danseze si sa cante”, a completat actrita.

Foto: Arhiva Revistei ELLE