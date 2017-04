O logodna intre Printul Harry si Meghan Markle este foarte posibila, mai ales ca cei doi urmeaza sa se mute impreuna, asadar cum se pregateste Meghan Markle de noua ei viata ca printesa?

Se pare ca relatia lor este perfecta si asta deoarece se potrivesc din toate punctele de vedere. Atat Meghan, cat si Printul Harry vor o relatie serioasa, stabila, o familie. Desi relatia lor nu a intampinat pana acum probleme, inca este nevoie ca Regina Elisabeta a II-a sa isi dea acordul pentru aceasta casatorie.

Totodata, oamenii se intreaba cum va reusi Meghan sa se descurce cu stilul de viata al Printului Harry. Desi acesta este al cincilea in linie la tron si are mai multa libertate, el tot trebuie sa isi indeplineasca indatoririle. Din acest punct de vedere exista o presiune foarte mare, pe care iubitele din trecutul lui nu au acceptat-o. Atat Chelsy Davy, cea cu care a avut o relatie de 7 ani, cat si Cressida Bonas au declarat ca programul acestuia era nebunesc si nu s-au putut obisnui.

Se pare ca lucrurile vor fi diferite in cazul lui Meghan, deoarece aceasta este obisnuita cu stilul de viata al vedetelor. Desi inainte sa inceapa relatia cu Printul Harry avea un comportament normal pentru o celebritate de la Hollywood, aceasta a renuntat la postarile zilnice in social media.

Aceasta a avut o aparitie in lenjerie intima in serialul „Suits”, iar acest lucru i-ar fi putut afecta credibilitatea in fata familiei regale, insa se pare ca a stiut perfect cum sa faca o schimbare in stilul ei de viata. Meghan se implica acum, mai mult ca oricand, in lupta pentru diferite cauze, ea folosindu-si blogul pentru a atrage atentia asupra diferitelor probleme.

Cu toate acestea, Meghan ar putea fi nevoita sa faca schimbari mai mari cand vine vorba de cariera ei. Daca se vor logodi in august sau chiar mai devreme, rolul ei din „Suits” ar putea suferi modificari. Scenele fierbinti vor lipsi cu siguranta si s-ar putea chiar sa paraseasca serialul, din cauza distantei, filmarile avand loc in Toronto.

Pana acum colegii sai de platou nu au vorbit despre relatia ei cu Printul Harry, insa o sursa apropiata actritei a declarat ca ea isi doreste ca aceasta relatie sa functioneze, fiind dispusa sa faca orice. „Ea se afla intr-un moment in viata ei in care este pregatita sa se casatoreasca si sa aiba copii. Nu era neaparat la fel si in casatoria ei de dinainte. Harry si Meghan vor acelasi lucru cand vine vorba de viitorul lor.”, a declarat aceasta sursa.

Totodata, in aceeasi declaratie, persoana apropiata lui Meghan a declarat ca aceasta a reusit sa faca atat de multe lucruri in viata, are succes si este multumita sa fie langa Printul Harry in timp ce el isi indeplineste sarcinile, abia asteptand sa inceapa un nou capitol langa acesta.

