Modelul, aflat in prezent in Uganda pentru a cunoaste refugiatii intr-o misiune umanitara, a postat pe Twitter o poza in care anunta ca urmeaza sa faca ceva important, insa un barbat care i-a transmis un mesaj deloc prietenos. Acesta i-a spus ca frumusetea este trecatoare si nu va putea castiga intotdeauna bani datorita sprancenelor, asadar ar fi bine sa se duca la interviuri pentru un loc de munca adevarat. Iata cum a raspuns Cara Delevingne cand i s-a spus sa isi gaseasca un job “real”:

“Nu am timp pentru inca un barbat care incearca sa doboare o femeie pentru ca are succes. Vei regreta ca ai spus asta. Incerc sa fac un lucru bun. Asta nu are nimic de-a face cu infatisarea mea”.

You are just a another thirsty man who puts people down for attention on twitter and who thinks that looks are all that’s important https://t.co/93LTs3aKsB — Cara Delevingne (@Caradelevingne) 7 ianuarie 2017

Totodata, intre ei a existat apoi un schimb direct de replici, barbatul spunandu-i ca este o persoana faimoasa, cu o cariera de succes si de aceea a vrut sa ii dea un sfat.

@Caradelevingne Honestly, I am not going to involve myself in an attempt for publicity. Try someone else. — BradTheLadLong (@BradTheLadLong) 7 ianuarie 2017

Foto: Arhiva Revistei Elle