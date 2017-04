Cum a inceput fenomenul ‘Sex and the City’

Inainte ca ‘Sex and the City’ sa fie strans legat de numele Carrie Bradshaw, personajul principal, si sa devina un tv-show, acesta a avut, initial, forma unei carti. Autoarea Candace Bushnell a publicat acest roman bazat pe propriile experiente.

Job-ul personajului principal, Carrie, a fost, de fapt, job-ul lui Candace in anii ’90. Tanara de 20 de ani lucra la ziarul The New York Observer, cand redactorul sef, Peter Kaplan, s-a hotarat sa-i ofere propria rubrica.

Candace afirma: “Am zis ‘Minunat!’ Stiam ca asta avea sa fie rampa mea de lansare.” Rubrica era programata sa apara saptamanal, ceea ce i-a dat de gandit scriitoarei. Dorea sa scrie despre un subiect confortabil ei si totodata, interesant. Aceasta i-a propus redactorului sau ideea de a scrie despre ea si prietenele ei, care erau singure si nebunatice.

O zi mai tarziu, Candace avea si un titlu: Sex and the City. Astfel, ea reusea sa imbine problemele ce tin de sex cu cele ce tin de societate. Toata lumea fusese de acord, iar scriitoarea avea sustinere din partea tuturor persoanelor din jurul ei.

Candace se lovise de un mic obstacol: continut. Ideile nu se opreau din a aparea, insa unde putea ea sa gaseasca oameni cu care sa vorbeasca, si experiente pe care sa le traiasca? Pentru primul ei articol, Candace a mers la un sex club, insa a declarat ca ceea ce a scris nu se simtea natural. Isi dorea ca rubrica sa cuprinda obiceiuri ale oamenilor single si casatoriti si totodata, ce prefera oamenii in materie de sex.



Autoarea cartii de succes a afirmat ca, in ciuda unui job dorit, i-a fost foarte greu sa mentina aceasta rubrica. Vremurile erau diferite, iar discriminarea sexuala era in floare. In anii ’90 majoritatea birourilor erau ocupate de barbati, iar femeile si revistele pentru femei nu erau bagate in seama.

La numai patru luni dupa, rubrica lui Candace avea un succes extraordinar, astfel ca aceasta era trimisa prin fax din New York in Los Angeles.

Text: Cristiana Frunza

Foto: PR