Cum a fost posibil sa se incurce castigatorul pentru Cel mai bun film la Premiile Oscar

Daca pana acum nu ai aflat ce s-a intamplat la Premiile Oscar de seara trecuta, iti prezentam momentul socant care va ramane cu siguranta in istoria acestui eveniment.

Faye Dunaway si Warren Beatty au fost cei care au prezentat unul dintre cele mai importante momente ale Premiilor Oscar. Warren fost cel care a anuntat ca marele castigator al Premiului pentru Cel mai bun film este „La la land”, insa acesta a facut o gafa, adevaratul castigator fiind „Moonlight”.

Warren Beatty seems to be opening an envelope that says ‘Actress in a Leading Role’. He must have been handed the wrong one somehow. Yikes. pic.twitter.com/Rma4wp80aX — Neil Patrick Harris (@ActuallyNPH) February 27, 2017

Vina nu ii apartine in totalitate lui, chiar deloc am putea spune, deoarece acesta avea in mana plicul cu rezultatul pentru Cea mai buna actrita in rol principal, categorie la care a castigat Emma Stone („La la land”). Desigur, acest lucru nu schimba cu nimic situatia stanjenitoare in care au fost puse atat persoanele care au urcat pe scena pentru musicalul anuntat castigator initial, cat si pentru actorii si restul echipei filmului „Moonlight”.

Nu se stie cum a primit Warren Beatty acest plic, insa cu siguranta nu a fost vina lui Leonardo DiCaprio, deoarece el i l-a dat Emmei Stone, cand aceasta a urcat pe scena pentru a primi premiul, lucru pe care l-a confirmat si actrita in cadrul conferintei de presa „Orice poveste ar fi fost spusa, nu vreau sa incep lucruri, am avut acel bilet”.

Emma Stone backstage: „I was also holding my Best Actress card at that time … I don’t know what happened.” #Oscars pic.twitter.com/FS11XVo11y — Hollywood Reporter (@THR) February 27, 2017

Cel mai probabil, plicul pe care il avea Warren Beatty era un duplicat, iar in cadrul conferintei de presa, Barry Jenkins (regizorul „Moonlight”) a declarat ca Warren i-a spus ca trebuie sa ii arate biletul inainte sa il vada si altcineva.

Indiferent cine este vinovat pentru aceasta situatie, momentul socant si stanjenitor va ramane cu siguranta in istoria Premiilor Oscar.

Foto: Instagram