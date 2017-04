Cum am cunoscut-o pe Madalina Ghenea

Am tot asteptat un moment, sa lanseze un proiect interesant, un film nou pentru a avea un material mai complet, pentru a imbina personajul cu femeia Madalina Ghenea. Pentru ca despre ea este vorba.

S-a ivit o oportunitate acum doi ani, ea filma in Italia si ne-am gandit sa ii propunem un shooting inedit, in muntii Dolomiti, unde sa abordeze un look diferit de cel cu care ne obisnuise pana atunci. A iesit un editorial spectaculos si, evident, marcat de multe peripetii: paparazii au urmarit-o peste tot, inclusiv in varf de munte, imaginile au inceput sa transpire pe agentiile de presa, presa tabloida din Romania deja publica imagini din shooting-ul nostru…

Am cunoscut-o personal abia acum trei luni (de proiectul din Austria s-a ocupat fashion-editorul revistei ELLE, Cristina Craciun), m-a invitat acasa la ea si la Matei Stratan, logodnicul ei. Am pasit intr-o cladire impunatoare, apoi intr-un salon demn de Versailles si iat-o pe Madalina intr-o slip dress din catifea, cu parul lasat senzual, purtand un machiaj minimal si o esarfa aruncata pe umeri.

„Asta este motivul pentru care nu am putut veni la ELLE Style Awards”, imi spune ea, lasand esarfa sa cada si descoperind o sarcina aflata intr-un stadiu destul de avansat. „Nu m-am simtit prea bine in primul trimestru de sarcina si nu am vrut sa risc”.

Nu-mi venea sa cred: in lumea internetului si a paparazzi-lor care te gasesc si in varf de munte, ea a reusit sa tina secreta o sarcina ajunsa la aproape 8 luni! Matei canta la pian si se auzea in surdina din salonul vecin. Un tablou ireal!

„Va fi fata!”, imi spune fericita. Si cum o cheama? „Nu stiu, vreau sa o cunoastem mai intai”, imi spune.

Mama a doi copii, m-am lansat evident in sfaturi, pareri de tot felul si ma ascultau amandoi fericiti si nerabdatori pentru ce va urma.

Singura persoana careia i-am spus a fost sotul meu, mi se incredintase un secret si trebuia sa-l pastrez.

Duminica Madalina a nascut (nu azi, asa cum au aflat tabloidele) o fetita. Le urez viata frumoasa si indelungata, sunt convinsa ca va fi o frumusete rara, precum mama ei, va canta la pian precum tatal sau si va dansa in cele mai spectaculoase saloane din lume!

Numele insa si-l va afla azi!

