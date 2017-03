Ieri a fost o zi importanta pentru femeile din intreaga lume. Fie ca au ales sa protesteze sau au facut greva, sarbatoarea de anul acesta a fost poate mai diferita si asta din cauza masurilor care par sa ameninte drepturile si libertatile femeii, mai ales in Statele Unite. Vedetele nu au stat deoparte nici acum, asa ca iata ce mesaje au transmis celebritatile de Ziua Internationala a Femeii.

In plus, o parte dintre acestea au luat parte chiar si la proteste sau au organizat actiuni mai speciale. De exemplu, Emma Watson a impartit carti in New York. Aceasta a plasat in zonele istorice, in dreptul monumentelor carti cu si despre femei puternice, promovand astfel si literatura.

Chime For Change (campanie globala organizata de Gucci in parteneriat cu Beyonce si alte vedete) si Global Citizen au publicat o scrisoare deschisa prin care amintesc ca in acest moment, drepturile femeii sunt amenintate:

„Am atins un moment critic in istorie. Legislatia si retorica recenta au dat inapoi decenii de progres pentru fete si femei aflate in momente de risc. In 2013, ne-am alaturat CHIME FOR CHANGE pentru a convoca, uni si a face mai puternice vocile care lupta pentru fetele si femeile din intreaga lume. Astazi, suntem amenintati sa vedem victoriile unei generatii regresand. In toata lumea, femeile lupta pentru viitorul nostru. Cu toate acestea, exista milioane de fete si femei care nu beneficiaza de drepturi egale de baza. Politicile recente si sedintele din Statele Unite pun in pericol pozitia acestora ca lider global si model pozitiv in lupta pentru drepturi egale. Ne-am unit sa spunem, mai tare ca niciodata, ca lupta pentru egalitatea de gen este o urgenta si o oportunitate a timpului nostru. Cu fiecare generatie, povestea noastra se raspandeste mai mult si devine mai familiara. Vocile care vorbesc despre asta sunt mai curajoase, mai puternice. Insa povestea noastra este departe de a fi terminata. Aceasta este o chemare – sa va alaturati oriunde ati fi. Este despre lansarea unei alarme – atragerea atentiei acolo unde poate fi facut ceva. Si despre sarbatorire – pentru cei care ne arata deja, impotriva oricaror sanse, ce este posibil. Credem ca o unire ne da mai multa putere. Ca orice voce conteaza. Ca oricare dintre noi este necesar pentru a obtine schimbarea. Credem ca putem face lucruri extraordinare cand suntem impreuna. Luptam pentru educatie. Pentru sanatate. Pentru justitie. Pentru fiecare fata. Fiecare femeie. Oriunde. Luptam pentru viitorul nostru. Niciunul dintre noi nu poate merge inainte, daca jumatate dintre noi suntem trasi inapoi.”

Postarile in social media despre Ziua Internationala a Femeii nu au lipsit, celebritati precum Meghan Markle, iubita Printului Harry, Cher, J.K. Rowling publicand pe Twitter si Instagram mesaje de sustinere.

We stand on the shoulders of the women who came before us as well as the women who are marching in the streets for our civil rights. — Kamala Harris (@KamalaHarris) March 8, 2017

I’m grateful to all the women who came before me and fought for me to be able to be where I am. #ADayWithoutWomen #IWD2017 — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) March 8, 2017

Today as #womenstrike I am reminded that women do not yet have constitutional equality in America. pic.twitter.com/z7TeLK3bBm — Patricia Arquette (@PattyArquette) March 8, 2017

The Trump WH is so feminist, EVERY day is Day Without a Woman. pic.twitter.com/rYZeYo04kn — Full Frontal (@FullFrontalSamB) March 8, 2017

May you have a day free of mansplaining, sexual harassment, & general misogyny. #InternationalWomensDay — Cher (@thecherness) March 8, 2017

From midnight NYC time, book fairies around the WORLD will start hiding feminist books to mark #IWD #IWDoursharedshelf @the_bookfairies 📚 — Emma Watson (@EmmaWatson) March 8, 2017

Today and every day, I stand with all women. I will keep fighting for you. #ADayWithoutAWoman pic.twitter.com/7hzRU9BMtb — Kamala Harris (@KamalaHarris) March 8, 2017

In Statele Unite si numai, au existat si o serie de proteste pentru #adaywithoutawoman la care au participat mii de femei. La eveniment femeile au mers purtand bandane in semn de sprijin sau pancarte cu diferite mesaje. Din pacate, organizatoarele acestui mars, cele care s-au ocupat si de Women’s March au fost arestate, intregul incident fiind relatat de un alt jurnalist pe Twitter.

Linda Sarsour was just arrested outside Trump International for disorderly conduct. pic.twitter.com/SOais39G7L — Isaac Saul (@Ike_Saul) March 8, 2017

Tamika Mallory, Linda Sarsour, Carmen Perez si Bob Bland au protestat in fata hotelului Trump la 13:35 si, 10 minute mai tarziu, acestea au fost preluate de o masina a politie, alaturi de alte 9 persoane, ca urmare a perturbarii linistii si blocare a circulatiei, cu toate ca acestea au declarat ca era un mars pasnic.

