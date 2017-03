Cum a ajuns Andreea Badala sa o imbrace pe Madonna

Am apreciat intotdeauna oamenii intreprinzatori, care vor lucruri si se bat pentru ele. De cele mai multe ori, mai ales in moda, artistii lucreaza prin ateliere, asteaptand sa ii pocneasca norocul intr-o buna zi, si nu se gandesc ca sta doar in puterea lor sa se faca cunoscuti.

Andreea Badala, designerul din spatele brandului Murmur, este un doer. Vezi ca face multe si face multe fara sa vezi (nu ma refer la discretie, ci la a avea o agenda). A cladit incetul cu incetul un brand puternic, care incepe sa iasa tot mai des in exterior, in lumea mare a modei.

Am intrebat-o intr-o zi cum a ajuns la Madonna si mai ales, cum a ajuns sa ii creeze o tinuta pentru turneul Rebel Heart din 2015. Sunt multi designeri care imbraca vedete, doar ca una este sa vezi o vedeta imbracata intr-o rochie atunci cand merge sa-si ia copilul de la gradinita, si cu totul alta este sa-ti incredinteze tie, designerului, un look atat de important precum o tinuta din turneu.

Daca stai sa te gandesti ca styling-ul pentru acest turneu a fost facut de nimeni alta decat Arianne Phillips, castigatoare de Oscar pentru costume, subiectul devine cu atat mai interesant.

Totul a inceput de la o sedinta foto pe care Madonna o facea pentru Cosmopolitan USA. Si, asa cum se intampla cu marile vedete, acestea isi impun echipa cu care lucreaza, deci Arianne Phillips era, si in cazul acestui shooting, stilista vedetei.

“Arianne ne-a contactat sa-i trimitem niste piese pentru acest shooting”, imi spune Andreea Badala la ea in atelier, in timp ce eu probam ceva. “Bine, bine, dar de unde stia Arianne Phillips de brand-ul Murmur, unde v-ati intersectat?” o intreb curioasa!

“Madonna lucreaza in general cu doi stilisti, Arianne si B. Akerlund. B. ne-a descoperit intr-un rental shop din New York, Mahna Mahna, in 2012, cand le-a imbracat in Murmur pe Beyonce, Britney Spears, si apoi Madonna. Iar Arianne stia de noi de la ea”.

“Cand i-am trimis selectia pieselor cerute de ea, m-am gandit ca este o ocazie buna sa ii trimit si ceva personal Madonnei, ceva cu care eu relationez. Muzica ei m-a influentat ca adolescenta, am crescut cu piese ca Like a Prayer, o melodie care se joaca cu conotatii religioase. In acea perioada dezvoltam linia Roleplay, care isi are radacinile in jocul cu cliseele, si mi s-a parut potrivit de trimis o piesa care face referire la trecutul ei muzical, o rochie din tulle, transparenta, inspirata din costumatia calugaritelor.

La scurt timp, am gasit pe Instagram o poza in care Madonna le facea fitting dansatoarelor in rochia noastra. Am primit si un email de la Arianne, care ne ruga sa mai trimitem alte cinci rochii, pentru ca Madonnei i-au placut atat de mult incat le va purta chiar ea pe parcursul turneului “Rebel Heart”. Am primit apoi un alt email, care ne anunta ca am fost inclusi in book-ul oficial al turneului”, imi spune Andreea.

Bless yourself and Genuflect🙏🏻🙏🏻🙏🏻. 4 more days! 😂. ❤️#rebelhearttour A post shared by Madonna (@madonna) on Sep 5, 2015 at 10:16pm PDT

A trebuit, insa, sa faca o modificare pentru ca gulerul alb al rochiei nu avea tonul de alb potrivit pentru lumina reflectoarelor de pe scena, asadar Andreea a primit materialul potrivit din partea echipei de stilisti a vedetei si l-a inlocuit.

“Suntem in continuare in stransa legatura cu echipa ei, primim cereri regulat. De curand am trimis piese Murmur pentru shooting-urile Madonnei din Vogue Italia si Harper’s Bazaar.”

“Alaturi de rochie, i-ai trimis Madonnei si o scrisoarea. Ce ai scris in ea?” o intreb pe Andreea, fara umbra de discretie… “I-am scris ceva scurt: «Asta e pentru tine, pentru ca m-a facut sa ma gandesc la tine».”

Foto: PR, Arhiva Revistei ELLE