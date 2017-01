Cine a fost Mary Tyler Moore si de ce merita sa ii sarbatorim viata si cariera

Mary Tyler Moore este, desigur, cunoscuta pentru rolul sau revolutionar din „The Mary Tyler Moore Show”, care a rulat pe TV din 1970 pana in 1977. Si au mai fost multe actrite care, de atunci, au jucat rolurile unor femei de peste 30 de ani, care nu au un partener si incearca sa isi faca loc in viata si sa isi construiasca o cariera, doar ca ea a fost printre primele – si a deschis, in felul acesta, drumul pentru o multime de alte reprezentari feminine atipice pe marele si micul ecran.

Trasaturi ale personajului cu care a ajuns sa se identifice au fost preluate, de-a lungul vremii, de alte show-uri, iar Jennifer Aniston, Debra Messing sau Tina Fey se numara printre cele care au continuat mostenirea atipica lasata de Mary Tyler Moore, interpretand femei care nu erau neaparat conforme cu asteptarile pe care publicul le avea de la ele. In fapt, Tina Fey a marturisit ca rolul Liz Lemon din serialul sau, 30 Rock, a fost direct inspirat de personajul lui Mary Tyler Moore.

Mary Tyler Moore s-a nascut la 29 decembrie 1936 si este cunoscuta si pentru rolurile din „The Dick Van Dyke Show”, „Thoroughly Modern Millie” sau „Ordinary People”, pentru care a fost nominalizata la Oscar.

A avut o copilarie dificila, traind in Los Angeles cu o matusa si vazandu-si parintii alcoolici doar cu anumite ocazii. Mary a supravietuit fratilor sai – sora sa a decedat in urma unei supradoze in 1978, iar fratele sau a murit in 1992, de cancer, dupa ce Mary il asistase intr-o incercare nereusita de suicid. Dramele actritei nu s-au oprit – fiul sau omorandu-se accidental cu o arma care s-a declansat din greseala. A fost diagnosticata cu diabet – din care a facut si o cauza pentru care a luptat pe intreg parcursul vietii sale, si cu alcoolism, problema despre care a vorbit deschis in memoriile sale.

Mary Richards, personajul jucat in „The Mary Tyler Moore Show”, al unei fete care se muta la Minneapolis si se angajeaza la o statie de televiziune, fusese conceput initial ca fiind despre o femeie divortata. Date fiind timpurile, CBS a decis ca Mary a rupt, de fapt, o logodna, pentru ca divortul era un subiect prea fierbinte pentru publicul de televiziune. Totusi, rolul a rasturnat multe prejudecati, iar pentru generatia aceea a intruchipat femeia anilor ’70, mai independenta, mai puternica si mai interesanta decat predecesoarele sale, gata sa traiasca pe cont propriu. Chit ca feminismul personajului Mary Richards nu a fost deloc unul radical, influenta independentei sale a lasat urme adanci. Printre cele mai mari fane ale personajului se numara Oprah Winfrey, care a vorbit in mai multe randuri despre influenta pe care munca fictiva a lui Mary Richards in televiziune (dar si munca reala a lui Mary Tyler Moore) a avut-o asupra propriei cariere.

Mary Tyler Moore a murit miercuri, in Greenwich, Connecticut, la varsta de 80 de ani, dupa ce contactase o pneumonie.

