Chrissy Teigen vorbeste despre diversitatea in modeling, insa nu este prima data cand modelul isi exprima parerea in privinta unor subiecte importante. Aceasta este cunoscuta pentru replicile taioase si amuzante pe care le ofera pe Twitter si, totodata, pentru comentariile legate de Donald Trump.

Intr-un interviu acordat E!News, Chrissy, care provine dintr-o mama de origine thailandeza si un tata cu origini norvegiene, a declarat ca ar trebui sa fie normal sa vada mai multe modele asiatice in industria modei.

„Imi doresc sa fie normal sa vad modele asiatice si cred ca acestea sunt slab reprezentate in industrie, mai ales pe podium sau in reviste.” Totodata, ea a vorbit si despre modul in care sunt vazute femeile asiatice in filme: „Cand te uiti la un film spui <<O, aceasta femeie asiatica se intalneste cu barbatul alb>>”, Chrissy spunand ca si-ar dori ca aceasta catalogare sa nu mai existe.

Citeste si:

Ashley Graham si de ce nu ar trebui sa ne fie rusine cu celulita

De-a lungul timpului ne-am obisnuit ca modelul sa se implice in actiuni sociale care ajuta femeile, ea militand si pentru standarde normale de frumusete, in care femeile sunt constiente ca este ok sa aiba si celulita sau vergeturi.

Foto: Instagram