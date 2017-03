Chrissy Teigen raspunde din nou celor care o critica ca mama, modelul publicand pe Twitter mai multe comentarii in care oamenii nu sunt de acord cu felul in care aceasta o imbraca si o creste pe fiica ei.

Se pare ca oricine stie mai bine cum ar trebui sa se poarte cu Luna, fiica ei si a lui John Legend si, asa cum stim deja, Chrissy are mereu o replica pregatita pentru aceste comentarii rautacioase. Modelul a raspuns pe Twitter, evident, spunand ca ea si familia ei sunt bine, chiar daca unii oameni pot fi cu adevarat groaznici.

Imagine being this miserable. We are fine, thanks. pic.twitter.com/NNmlJWxKE6

— christine teigen (@chrissyteigen) March 10, 2017