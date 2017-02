Chrissy Teigen a dezvaluit sexul viitorului copil, insa a intampinat si critici

Chrissy Teigen a dezvaluit sexul viitorului copil, insa a anuntat pe Twitter ca nu este inca insarcinata. Cum poate totusi sa stie deja acest lucru?

Chrissy Teigen a explicat pe Twitter cum este posibil sa stie aceasta informatie, ea si John Legend apeland la fertilizarea in vitro. In felul acesta, cei doi stiu deja ca vor avea un baiat, singurul embrion ramas fiind cel masculin.

Since this is coming up again, I said our next baby would be a boy because that is the embryo we have left. A boy. So. Yeah. — christine teigen (@chrissyteigen) January 30, 2017

And no, I am not pregnant. — christine teigen (@chrissyteigen) January 30, 2017

Decizia modelului de a impartasi fanilor aceste informatii a fost din nou criticata, o femeie reprosandu-i ca nu a incercat sa ramana insarcinata in mod natural. Raspunsul lui Chrissy a fost, asa cum ne-am obisnuit, unul dur: „Buna Linda, multumesc pentru intrebare, vrajitoareo. Am incercat timp de 9 ani. Daca ai nevoie de altceva, anunta-ma!”

Hi Linda, thanks for asking, you complete witch. I tried for about 9 years. Anything else, let me know! https://t.co/54e9AvIqQ9 — christine teigen (@chrissyteigen) January 30, 2017

Nu este prima data cand alegerile cuplului Teigen-Legend sunt aspru criticate pe internet. Cei doi au ales ca primul lor copil sa fie o fata, iar cei din jur au simtit ca au dreptul sa comenteze decizia acestora.

Lipsa de informare in privinta fertilizarii in vitro a dus la comentarii rautacioase, care nu ar trebui spuse niciunei femei care incearca sa ramana insarcinata. Anul trecut, cand era insarcinata cu Luna, Chrissy a vorbit despre alegerea ei si, totodata, a explicat ca pur si simplu toti cei care cunosc procedura aleg sau afla inainte de fertilizare sexul copilului.

Reactiile negative ale oamenilor arata ca acestia nu sunt suficient de bine informati si, in loc sa caute mai multe detalii despre procedura, prefera sa critice vedetele, uitand de durerosul proces, mai ales din punct de vedere psihologic, prin care o femeie trebuie sa treaca daca nu poate concepe natural.

Se pare ca societatea inca blameaza femeile sau, in general, cuplurile care apeleaza la aceasta optiune, de cele mai multe ori motivele invocate fiind cele religioase. Ceea ce nu au inteles cei care astfel astfel de comentarii rautacioase, este ca dreptul la fericire al unei persoane, fie ea vedeta sau nu, nu depinde de propriile credinte sau idei.

Cu alte cuvinte, orice persoana are dreptul sa aleaga modul in care va avea copii, fie ca este vorba de concepere naturala sau in vitro, nastere naturala sau cezariana sau, chiar adoptie.

Foto: Instagram