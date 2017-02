Chris Evans si Jenny Slate s-au despartit

Se pare ca despartirea a fost una amicala, iar Chris Evans si Jenny Slate au decis sa ramana prieteni. O sursa a marturisit pentru E! News: „Nu a fost nimic dramatic sau ceva de genul acesta.”

Desi au fost fotografiati petrecand impreuna de Anul Nou, Chris s-a afisat o luna mai tarziu, la Super Bowl, doar cu colegul si prietenul sau, Jeremy Renner. De aici speculatii au inceput sa apara iar despartirea celor doi a devenit un subiect tot mai des adus in discutie.

Chris Evans si Jenny Slate s-au cunoscut pe platourile de filmare pentru pelicula „Gifted”, in octombrie 2015, si zvonurile privind relatia lor au devenit mai puternice atunci cand Jenny s-a despartit de sotul ei, Dean Fleischer-Camp.

In martie anul trecut cei doi au fost surprinsi impreuna, in calitate de cuplu, consemnand o luna mai tarziu intr-un interviu, compatibilitatea lor: „Nu stiam la ce sa ma astept cand l-am intalnit pe Chris. Eram putin speriata pentru ca simteam ca, ei bine, nu-l cunosc, E un gigant cu muschi uriasi si e Capitanul America. Cum am putea sa ne conectam? Dar in prima noapte in care am iesit, mi-am dat seama: ‚Wow, as putea sa petrec si 90 de ore cu Chris.”

Chris, la randul sau, a impartasit declaratiile iubitei lui de la acel moment: „Pe cat de straniu ar parea, o cunosc pe Jenny doar de cateva luni, ceea ce e nebunesc pentru ca suntem practic acelasi animal”.

Chiar daca relatia lor nu a functionat, Chris si-a manifestat interesul de a-si gasi o partenera de viata. „Ajungi la un punct in viata cand vrei urmatorul pas. Vezi oameni care sunt asa de fericiti si care au copii minunati. Nu poti sa grabesti acest lucru, dar e ceva spre care ma indrept,” a mai spus el intr-un interviu acordat anterior.

Text: marilena Iordache

Foto: Arhiva Revistei ELLE