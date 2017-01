Chelsea Handler, eseu emotional despre drepturile femeilor si ale barbatilor

Chelsea Handler a scris un eseu emotional despre drepturile femeilor si ale barbatilor, ea explicand totodata de ce va conduce Women’s March la Sundance.

Women’s March nu se va desfasura doar in Washington, fiind asteptate astfel de actiuni in toate statele. Vedeta va conduce acest mars in timpul Sundance Festival, in Utah si, inainte de eveniment, aceasta a dorit sa transmita un mesaj emotionant despre importanta organizatiilor de sanatate Planned Parenthood si Affordable Care Act (Obama Care).

Eseul acesteia este adresat atat femeilor, cat si barbatilor, deoarece asa cum a precizat aceasta, organizatiile care ofera sprijin pentru educatia sexuala nu ajuta doar femeile in privinta masurilor de contraceptie si avorturi, ci si barbatii, pentru diferite afectiuni. Totodata, aceste organizatii nonguvernamentale incearca sa le ofere mai multe informatii si servicii pentru testarea de cancer, virusul HPV, bolile cu transmitere sexuala, teste de fertilitate pentru barbati, vasectomii si tratamente impotriva infectiilor urinare.

„Stiati ca Planned Parenthood asigura testarea pentru cancerul testicular, de prostata si de colon, vasectomii, testare pentru infertilitate si boli cu transmitere sexuala? Planned Parenthood este si pentru barbati.”

Totodata, ea le cere cititorilor sa il invete pe presedintele ales, dar si pe republicani ca acestia nu pot trece peste drepturile a 162 de milioane de femei si fete.

Foto: Instagram