Chelsea Clinton, declaratii despre Barron Trump

Chelsea Clinton a facut declaratii despre Barron Trump, luandu-i apararea dupa ce a fost criticat in presa si pe retetele de socializare.

„Barron Trump merita sansa pe care orice copil o are – sa fie copil. Sa aperi fiecare copil inseamnă sa te opui politicilor POTUS”, ea criticandu-l totodata pe Donald Trump.

Dupa ceremonia de investire in functie a tatalui sau, Barron Trump a fost tinta glumelor pe internet, atitudinea sa la eveniment starnind o multime de reactii. Totodata, o scenarista a unei emisiuni din SUA a glumit pe seama lui, facand o aluzie la atacurile armate din scolile din Statele Unite. Aceasta a fost suspendata si si-a cerut scuze pentru mesajul extrem de nepotrivit pe care l-a transmis pe Twitter.

Chelsea s-a luptat si ea pe vremea cand locuia la Casa Alba cu astfel de comentarii, asadar a considerat ca este cazul sa ii ia apararea baiatului in varsta de 10 ani. Totodata, reprezentatii de la Casa Alba au spus ca este o traditie ca orice copil al unui presedinte sa creasca departe de atentia politica si cer ca aceasta sa continue si acum.

Indiferent de reactia pe care noi toti o avem fata de ideile si masurile luate de Trump, fiul acestuia nu ar trebui implicat in glume sau meme-uri. Sa nu uitam ca la finalul zilei, dincolo de acest rol pe care l-a primit involuntar, el este un copil la fel ca oricare altul. Acesta, la fel ca si mama lui, ar trebui sa aiba o viata normala, deoarece nu ei sunt vinovatii actiunilor lui Trump.

Citeste si:

Un moment cu Melania Trump de la ceremonia de investire a lui Donald Trump ajunge viral

Totodata, daca toti oamenii si-ar indrepta furia catre membrii familiei lui Trump, atunci nu am fi cu nimic mai bun decat acesta, mai ales cand vine vorba, sa nu uitam, de un copil de 10 ani. Da, exista multa nemultumire din cauza noilor masuri luate de Trump si administratia sa, insa aceasta ar trebuie sa ne motiveze pe noi toti sa fim mai buni si sa luptam in continuare pentru lucrurile in care credem.