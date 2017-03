Charlene si Alberto di Monaco – o posibila criza familiala?

Zilele acestea, se pare ca familia regala di Monaco se confrunta cu niste situatii delicate. Desi totul este la nivel de zvon, „pe surse”, s-ar parea ca Printesa Charlene nu mai locuieste in Palatul Grimaldi.

Conform unor voci din interior, fosta inotatoare sud-africana, Printesa Charlene, s-ar fi mutat de zile bune in Hotelul Hermitage din Montecarlo.

Tot surse apropiate familiei regale sustin ca Charlene a devenit din ce in ce mai solitara si retrasa, preferand sa se sustraga aparitiilor publice si sa petreaca timp cu copiii ei, doi gemeni superbi – Jacques si Gabriella. Se spune ca Charlene ar fi avut o tentativa de fuga si in perioada primei ei casatorii, cand a fost gasita in aeroportul din Nisa.

Probabil ca Printesa Charlene este un spirit melancolic, dat fiind si faptul ca a fost supranumita si „Principessa triste”.

