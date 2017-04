Celine Dion, marturisiri emotionante despre viata de dupa decesul sotului ei

Cantareata in varsta de 49 de ani a dezvaluit ca nici nu se gandeste la o eventuala alta relatie, deoarece inca ii simte lipsa sotului ei.

“Cred ca cel mai probabil o sa il plang toata viata mea. Rene m-a pregatit pentru viata inca de cand aveam 12 ani. Nu am intalnit un alt barbat in viata mea, nu am sarutat un alt barbat in viata mea”, a declarat Celine Dion.

“Imi lipseste foarte mult. Imi lipseste ca partener, ca barbatul pe care il tineam in brate, il sarutam, cu care faceam dragoste”.

Intrebata daca se gandeste la o alta relatie, cantareata a marturisit ca este mult prea devreme ca sa faca acest pas. “Este foarte dificil sa ma vad cu o alta persoana, Dragostea pe care i-o port traieste cu mine in fiecare zi”.

Celine Dion si René Angélil au trei copii, René-Charles, in varsta de 16 ani, si gemenii in varsta de 6 ani, Eddy si Nelson.