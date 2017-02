Cele mai amuzante reactii de pe Twitter la vestea ca Amal Clooney este insarcinata cu gemeni

Ieri seara am aflat ca Amal Clooney este insarcinata cu gemeni, la fel ca Beyonce. Evident, imaginile sau comentariile amuzante nu ai intarziat sa apara!

Joi, gazda show-ului „The Talk” a dezvaluit intregii lumi ca George si Amal Clooney asteapta si ei gemeni. Se pare ca Amal va naste in luna iunie a acestui an.

Bineinteles, asa cum era de asteptat, imediat ce lumea a aflat aceasta veste (dupa ce, recent, Beyonce a dezvaluit ca asteapta si ea gemeni), reactiile amuzante nu au intarziat sa apara!

Iata cateva dintre cele mai amuzante comentarii si imagini de pe Twitter!

„Exista ceva ce Amal Clooney NU POATE sa faca?”

Is there anything Amal Clooney CAN’T do? — Girls Really Rule. (@girlsreallyrule) February 9, 2017

„Gemenii lui Amal Clooney si gemenii lui Beyonce vor sta pe tronurile Narniei.”

Amal Clooney’s twins and Beyonce’s twins will sit on the thrones of Narnia — John Jannuzzi (@johnjannuzzi) February 9, 2017

O referinta la evenimentul de la Premiile MTV VMA, cand Kanye a intrerupt-o pe Taylor Swift (care castigase), pentru a spune ca Beyonce avusese cel mai bun album – „Amal Clooney, te voi lasa sa termini, dar Beyonce este deja insarcinata cu cei mai buni gemeni.”

Amal Clooney ima let you finish but beyonce is already carrying the greatest twins of all time — gina brady (@gbrady1159) February 9, 2017

yall: clooney twins!

me, an intellectual: ok and pic.twitter.com/xQeUMbq4EO — Hunter Harris (@hunteryharris) February 9, 2017

„Minunat. Se vor putea casatori cu gemenii lui Beyonce si ai lui Jay Z si vor putea, in sfarsit, sa uneasca Familiile Clooney si Carter prin sange.”

Great. They can marry Jay-Z and Beyonce’s twins and finally unite the Houses of Clooney and Carter by blood. https://t.co/9a0ffnrvJ4 — (((Jess Morgan))) (@JessMorganTO) February 9, 2017

