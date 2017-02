Revista Vanity Fair a vorbit cu stilisul Tania Gill, cea care se ocupa de look-ul multor celebritati care pasesc pe covorul rosu, printre care si Jane Fonda, Hillary Swank si Kate Winslet si a explicat ce se intampla cu rochiile purtate la Oscaruri.

Sezonul de decernare a premiilor a ajuns la final odata cu decernarea premiilor Oscar de duminica seara, iar acum aflam unde merg toate rochiile fabuloase care au aparut in cadrul tuturor acestor evenimente.

Despre ce se intampla mai exact in procesul de creare a rochiei perfecte pentru un astfel de eveniment, Tanya a spus: “Creez un moment iconic in timp; aceasta e provocarea in a gasi un look pentru Oscar de neuitat. Trebuie sa fie unica, sa se potriveasca personalitatii actritei respective si sa o faca sa arate si sa se simta speciala pentru acea ocazie. Aproape intotdeauna ne indreptam spre sectiunea couture datorita materialelor incredibile, detaliilor si texturilor si adesea alegem designerii care stim ca o sa faca un frumos look personalizat.”

Desi este stiut printre designeri sau stilisti ca majoritatea rochiilor stralucesc doar pentru o noapte, Gill spune ca designerii lasa actritele sa pastreze rochiile in majoritatea cazurilor. “Majoritatea designerilor cu care am lucrat eu, aprecieaza foarte tare actorii si se simt onorati sa aiba ocazia sa participe la ceremonia de decernare a premiilor Oscar si sa castige publicitate globala. Uneori, ofera cu bucurie cadou rochia,” a mai spus ea.

Chiar daca majoritatea rochiilor purtate sunt facute special pe masuratorile si preferintele actritelor, nu intotdeauna le pot pastra. Se pare ca exista chiar multe cazuri in care creatiile sunt returnate si depozitate in arhivele respectivelor case de moda.

Citeste si:

TOP Best Dressed la Premiile Oscar 2017

In timp ce majoritatea rochiilor raman in istorie pentru aparitia de la Oscaruri, creatiile sunt proprietatea designerului si este dreptul acestuia daca decide sa le faca cadou sau decide sa le imprumute doar pentru o noapte.

Text: Marilena Iordache

Foto: Arhiva Revistei ELLE