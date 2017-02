Ce le transmite Principesa Margareta romanilor

Principesa Margareta este fiica Regelui Mihai si Custodele Coroanei. In contextul recentelor evenimente petrecute in Romania, Casa Regala, prin intermediul Principesei Margareta, a tinut sa transmita un mesaj de sustinere pentru romani in aceste momente.

In tara, dar si in strainatate, au loc proteste pentru abrogarea ordonantei de urgenta care aduce modificari in Codul Penal si in Codul de Procedura Penala. Printre aceste modificari, sunt si cateva care dezincrimineaza anumite actiuni care privesc abuzul in serviciu si care ar elimina infractiunile penale ale anumitor politicieni.

Ca rezultat, sute de mii de oameni au protestat, atat in Bucuresti, cat si pe teritoriul Romaniei, dar si in strainatate.

Mesajul transmis de Principesa Margareta ii sustine pe toti romanii care s-au revoltat in aceste zile, care au iesit in strada sa apere principiile unui stat democratic. Citeste-l integral, mai jos.

