“Ce e o Spice Girl?”, Victoria Beckham raspunde intrebarilor unor copii

Video-ul a fost postat de Victoria Beckham luni, pe pagina ei de Twitter, la descriere scriind “Daca fiecare interviu ar fi asa…adorabil.” Inca de la inceputul filmarii o putem auzi pe o fetita intreband-o pe Victoria “Ce e o Spice Girl?”, iar Victoria ii raspunde relaxata “Spice Girls era un grup pop si noi obisnuiam sa spunem Girl Power! tot timpul .”

Fetita care i-a tinut acest interviu, semana chiar izbitor cu fiica ei, Harper, care este de o varsta apropiata. Urmatoarea intrebare care a starnit cateva hohote de ras in culise si nu numai a fost daca intr-adevar Podul Londrei a cazut, iar Victoria a raspuns zambind: “Podul Londrei nu… a cazut. Mici parti din el au cazut, dar asta a fost acum mult, mult timp… inainte chiar ca eu sa ma nasc!”

If only every interview could be like this… adorable! Don’t miss any #VBxTarget updates, subscribe online now x VB https://t.co/N9zAK0wKQf pic.twitter.com/6yI553K3jA

— Victoria Beckham (@victoriabeckham) March 13, 2017