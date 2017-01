Cate Blanchett joaca 13 roluri diferite in „Manifesto”, o noua instalatie de arta

Cine altcineva decat Cate Blanchett ar putea interpreta 13 roluri diferite, intr-un lungmetraj de arta?

Instalatia de arta denumita sugestiv „Manifesto”, creata de Julian Rosefeldt, cuprinde o serie de monologuri interpretate de nimeni alta decat Cate Blanchett.

Opera de arta a fost lansata acum mai bine de un an, la sfarsitul lui 2015. Instalatia originala este alcatuita din parti diferite a 50 de manifeste, interpretate de Cate Blanchett, in 13 roluri distincte. Manifestele apartin unor artisti contemporani, precum Jim Jarmusch sau Lars Von Trier, si sunt transformate in teatru interactiv de catre talentata Cate Blanchett.

Acum, creatorul instalatiei, Julian Rosefeldt, va transforma opera de arta intr-un lungmetraj, care va participa la festivalul Sundance.

Urmareste mai jos trailerul!

Foto: PR