Cate Blanchett a facut spectacol intr-un bar gay din New York

Cate Blanchett a facut spectacol intr-un bar gay, totul in scopuri caritabile, desigur. Actrita a participat la evenimentul care sustine o cauza a Newtown Action Alliance, organizatia care lupta impotriva violentei armate.

A post shared by Rocío López (@clorofila_s) on Feb 21, 2017 at 1:33pm PST



Aceasta este una dintre cele mai mari probleme in Statele Unite, asa ca Newtown Action Alliance sustine guvernul american in aceasta lupta. Acestei initiative s-a alaturat si Cate Blanchett, ea cantand mai multe melodii intr-o tinuta spectaculoasa compusa dintr-un sutien auriu, un blazer negru si pantofi cu toc.

A post shared by 🌊♉Çatherine Élise Blancheţţ♈⚡ (@cate_aussie_1_official) on Feb 22, 2017 at 1:57am PST



De fapt, ea nu a cantat, insa a mimat melodii precum „You Don’t Own Me” de Dusty Springfield si „Hello” a lui Adele. Spectacolul sau a fost complet, ea avand grija sa si danseze in timpul interpretarii, iar toata prestatia ei a fost inregistrata si postata de Instagram, spre amuzamentul tuturor.