Cat va castiga Emma Watson pentru rolul din „Beauty and the Beast”

Emma Watson, una dintre actritele noastre preferate, este starul mult mediatizatului film „Beauty and The Beast”. Emma joaca rolul lui Belle si impartaseste cu aceasta spiritul hotarat, ambitia, curajul si principiile morale puternice.

„Beauty and the Beast” are deja, chiar daca a fost lansat in urma cu doar 4 zile, un succes fulminant in box office. Pelicula, reinterpretarea celebrului film de animatie cu acelasi nume realizat de Disney in 1991, a doborat deja 5 recorduri in box office – avand incasari de peste 350 de milioane de dolari doar in primul weekend.

Acestea fiind spuse, nu este de mirare ca Emma Watson va castiga o suma ce nu poate fi numita mica pentru rolul sau. Emma a fost deja platita cu 3 milioane de dolari – conform The Hollywood Reporter.

Actrita va ajunge, cel mai probabil, la cifra de 15 milioane de dolari, asta daca „Beauty and the Beast” se mai bucura de succes in box office – si cu siguranta asa va fi.

Cu toate acestea, un fapt ramane valabil: actritele sunt platite (mult) mai putin decat actorii, pentru roluri similare. De exemplu, Robert Downey Jr. a primit 40 de milioane de dolari pentru rolul sau din „Captain America:Civil War”, iar George Clooney a primit intre 20 si 40 de milioane de dolari pentru rolul din „Tomorrowland”.

Desi in ultimul an, in 2016, filmele de la Hollywood au vazut o imbunatatire in ceea ce priveste eroinele feminine, pentru ca 29% dintre pelicule au avut roluri principale feminine (de exemplu, „Rogue One: A Star Wars Story”), lucrurile inca mai trebuie sa se schimbe in ceea ce priveste salariile egale.

