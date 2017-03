Casey Affleck, declaratii despre comentariile aparute dupa Premiile Oscar

Succesul fratelui lui Ben Affleck a fost umbrit de reactiile vedetelor, si nu numai, in urma castigarii Premiului Oscar pentru Cel mai bun actor. Casey Affleck a facut primele declaratii despre comentariile aparute dupa Premiile Oscar, chiar si Brie Larson refuzand sa aplaude atunci cand i-a fost inmanat premiul.

Motivul acestor reactii? In saptamanile de dinaintea ceremoniei au aparut in presa informatii despre un proces de agresiune sexuala, din 2010, intentat de doua femei care au lucrat cu el la filmul „I’m Still Here”.

In cadrul unui interviu acordat dupa Premiile Oscar, Casey a declarat ca nu are voie sa vorbeasca despre proces, nici el, nici cele doua femei, spunand ca acest tratament nu este acceptabil, deoarece toata lumea merita sa fie tratata cu respect la locul de munca si oriunde altundeva. Totodata, el a spus ca nu poate face nimic despre asta, poate doar sa isi traiasca viata asa cum stie si sa vorbeasca despre propriile valori si cum sa traiasca cu ele, amintind ca oamenii care fac comentarii despre aceste acuzatii nu stiu de fapt ce s-a intamplat.

Casey a abordat un ton pozitiv si in discursul de acceptare a Premiului Oscar, „Mi-as dori sa am ceva mai special si mai important de spus, insa sunt pur si simplu mandru ca fac parte din aceasta comunitate.”

Cu toate acestea, este normal ca oamenii sa nu se bucure pentru succesul lui? Parerile sunt impartite, iar acest lucru este usor de inteles. Pe de-o parte atunci cand afli ca un om acuzat de abuz sexual primeste un premiu, realizezi ca pentru industrie acest lucru nu conteaza atat de mult. Pe de alta parte, asa cum spunea si actorul, nimeni nu stie ce s-a intamplat cu adevarat inafara de Casey si cele doua femei, asadar pe ce temei se bazeaza aceasta reactie?

Foto: Arhiva Revistei ELLE