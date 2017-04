Casa lui Taylor Swift este acum un monument istoric

Taylor Swift detine mai multe locuinte absolut fabuloase: in Rhode Island, in New York, in Nashville etc. Una dintre ele este, insa, incepand cu aceasta saptamana, foarte speciala pentru vedeta in varsta de 27 de ani.

Asta pentru ca, la inceputul saptamanii, casa lui Taylor Swift din Beverly Hills a devenit, in mod oficial, un monument istoric. Taylor a depus actele la Consiliul Orasului Beverly Hills in luna ianuarie a acestui an, iar acum, cererea sa a fost aprobata.

Casa pe care o detine Taylor Swift acum a apartinut unui producator legendar de la Hollywood, Samuel Goldwyn, care a construit-o in 1914. Locuinta are 6 dormitoare si 5 bai, o biblioteca, un cinema si o casa de oaspeti, cu intrare separata. Taylor Swift a cumparat proprietatea in 2015.

