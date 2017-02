Casa lui Grace Kelly se redeschide pentru public

O cunosti pe Grace Kelly – fascinanta Printesa de Monaco. Ei bine, poate nu stiai ca ea s-a nascut si a copilarit in cartierul East Falls din Philadelphia, oras din Statele Unite ale Americii.

Acum, casa copilariei lui Grace Kelly a fost cumparata de catre fiul sau, Printul Albert de Monaco, iar acesta planuieste sa o redeschida publicului.

Casa, vanduta in 1974 de catre familia Kelly, are nevoie de restaurare si de o serie de reparatii, asa ca cel mai probabil nu va fi gata decat in 2018.

Casa lui Grace Kelly nu va fi transformata intr-un muzeu in adevaratul sens al cuvantului, asa cum spuneau zvonurile, ci va fi, mai degraba, un spatiu deschis in care se vor tine si evenimente publice.

1956 | Grace and Rainer photographed by Yousuf Karsh. #GraceKelly #princessofmonaco #moviestar #icon #legend A photo posted by Elegant Grace Kelly ✨ (@elegant.grace.kelly) on Feb 1, 2017 at 2:17pm PST

Citeste si:

Rochia perfecta de seara

Printul Albert a mai declarat, pentru People, ca de-abia asteapta sa le arate casa si gradina celor doi copii ai sai, Jacques si Gabriella, pentru ca acestia sa aiba ocazia de a-si cunoaste mai bine bunica.

Foto: PR, Instagram, Hepta