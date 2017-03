“Care dintre noi a imbatranit mai frumos?” – A fost lansat trailerul “Love Actually 2”!

Fanii vor fi incantati sa-si revada personajele preferate participand la un act de caritate intr-un video in care glumele despre cum a trecut timpul peste fiecare vor face deliciul celor care il urmaresc.

Dupa 14 ani, actorii Keira Knightley, Martine McCutcheon, Andrew Lincoln, Hugh Grant si Liam Neeson se vor reintoarce in pielea personajelor.

Pentru a promova continuarea de 10 minute a filmului, acestia au avut inspiratia de a folosi afisele originale din film, in special cel in care, printr-un mesaj scris pe acel afis, personajul interpretat de Mark isi marturiseste dragostea fata de Keira Knightley, in rolul lui Juliet.

Clipul relateaza faptul ca „On Red Nose Day” se intampla lucruri neasteptate si intreaba „Care dintre noi a imbatranit mai frumos?”.

#RedNoseDayActually is tomorrow. ❤️

Here’s a first look. Catch the whole thing tomorrow night on @BBCOne, from 7pm.https://t.co/yh7YAd0iwA pic.twitter.com/UbJAtEL5gX

