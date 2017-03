Brad Pitt si Sandra Bullock, intalniri in secret

Se pare ca Sandra si-ar fi incheiat relatia de un an si jumătate cu fotograful Bryan Randall, acest lucru facand si mai posibila o oarecare relatie cu Brad, a carui despartire de Angelina Jolie i-a marcat ultima perioada.

Conform celor de la „New Idea”, o sursa le-ar fi spus ca Brad Pitt si Sandra Bullock au avut mereu o slabiciune unul pentru celalalt.

„Au fost mereu apropiati, insa nu au reusit niciodata sa se sincronizeze – cand el era liber, ea era cu altcineva si invers. Dar acum sunt amandoi liberi si pot profita de chimia dintre ei pentru a-si duce atractia la un alt nivel”.

Cunostinte de-ale celor doi au confirmat ca prietenul lor comun, George Clooney, i-ar fi convins sa se gandeasca la urmatoarea etapa a prieteniei lor. Tot o sursa afirma ca George este cel care le-ar fi facut cunostinta celor doi.

„George si Brad sunt prieteni de multi ani si au vorbit foarte mult in ultima vreme, timp in care Sandra a pastrat legatura cu George, producatorul Ocean’s Eight, film in care aceasta joaca. Oportunitatea era acolo”.

„George este determinat sa il ajute pe Brad sa treaca peste divort, si nu se poate gandi la cineva mai bun decat Sandy”.

Citeste si:

Angelina Jolie si Brad Pitt vorbesc din nou unul cu celalalt

Text: Denisa Coman

Foto: Hepta