Brad Pitt, o noua aparitie pe covorul rosu

Brad Pitt a pasit pe covorul rosu pentru premiera filmului „Lost City of Z”. Acesta este primul eveniment din ultimele patru luni la care actorul apare si pe covorul rosu. Intre timp, el a fost cel care a prezentat filmul „Moonlight” la Globurile de Aur din ianuarie si, totodata, a participat la diferite actiuni caritabile.

De la vestea divortului dintre el si Angelina Jolie, actorul, in varsta de 53 de ani, s-a ferit de atentia presei, acesta aflandu-se in continuare in procesul de obtinere a custodiei. Cuplul a ales sa continue divortul prin intermediul unui judecator privat, insa, potrivit unei surse, lucrurile in familia Jolie-Pitt s-au calmat.

Totodata, o sursa a declarat pentru revista People ca acesta este mai fericit si mai sanatos, gasindu-si o noua ocupatie, sculptatul. Se pare ca acesta isi petrece multe zile si nopti lucrand, iar cei din jurul lui sunt fericiti ca si-a gasit o noua pasiune.

Brad Pitt a fost producatorul filmului in care joaca Charlie Hunnam si Robert Pattinson.

Foto: Instagram