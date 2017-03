Blake Lively impartaseste cel mai important sfat pe care i l-a dat mama sa

Blake Lively este una dintre cele mai cunoscute si placute actrite de la Hollywood in acest moment. Am remarcat-o prima oara in „The Sisterhood of The Traveling Pants”, apoi in „Gossip Girl” iar ultimele ei filme au fost „The Shallows” si „Cafe Society”.

Acum, actrita blonda casatorita cu Ryan Reynolds a dezvaluit, intr-un interviu pentru publicatia online eTalk, care a fost secretul care a ajutat-o sa isi asume din ce in ce mai multe riscuri si sa reuseasca de fiecare data.

„Orice as fi facut, fie ca era vorba despre un proiect la scoala, fie ca faceam ceva creativ, ea imi spunea intotdeauna ca nu o pot da in bara.” Blake Lively se refera la mama sa, Elaine Lively, care, dupa cum spune actrita, a avut mereu incredere in ea si a incurajat-o sa faca intotdeauna ceea ce isi doreste.

Blake Lively, in varsta de 29 de ani, mama a doua fetite, a mai adaugat: „Asa ca mi-am asumat multe riscuri si am facut lucruri pe care altfel nu as fi indraznit sa le fac.”

Un sfat potrivit care sa te ajute sa reusesti orice iti propui in viata, nu crezi?!

Foto: Hepta