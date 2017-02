Bill Paxton, actor pe care il cunosti din „Titanic”, a decedat

Bill Paxton, actor pe care sigur il cunosti din „Titanic”, „Terminator” sau „Aliens”, a decedat pe 25 februarie, la varsta de 61 de ani. Pierderea sa este una foarte trista pentru lumea filmului, iar vestile despre decesul sau au cutremurat industria chiar in pragul ceremoniei Premiilor Oscar.

Intr-o declaratie, familia lui Bill Paxton a spus ca acesta a murit din cauza unor complicatii survenite in urma unei operatii.

Bill Paxton a avut o cariera in lumea filmului care a durat mai mult de 4 decenii. Paxton a fost extrem de vizibil mai ales in peliculele realizate in perioada anilor ’90, insa lucra chiar si in prezent.

I wasn’t ready for this guy to leave. #billpaxton #billpaxton😢 #billpaxtonrip #badass #toughguy #ftw A post shared by Kinni-Kinnick-Nick (@kinnikinnick_crow) on Feb 26, 2017 at 10:35am PST

