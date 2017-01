Beyonce si Blue Ivy sunt “gemene” in colajul postat de mama artistei, Tina Knowles pe Instagram, cele doua aratand aproape identic.

In imagine apare Beyonce la o varsta asemanatoare cu cea a fiicei sale de cinci ani Blue Ivy. Mama artistei a scris in descrierea imaginii: “Aww..practic gemene in aceasta imagine.. frumos.”

Tina, in varsta de 63 ani, este innebunita dupa nepotica ei, la fel ca oricare alta bunica si nu se sfieste sa arate acest lucru si pe retelele de socializare.

Someone sent this to me . How cute is this ? O fotografie postată de Tina Knowles (@mstinalawson) pe 25 Ian 2017 la 09:53 PST

Desi asemanarea fizica este de necontestat, Blue Ivy se pare ca a mostenit si pasiunea pentru moda a mamei ei celebre.

Beyonce s-a afisat cu fiica ei in nenumarate randuri, la evenimente publice. Tinutele celor doua au fost intotdeauna in deplina concordanta si nu putem spune decat ca Blue Ivy o sa fie o aparitie la fel de apreciata ca mama ei, cu atat mai spectaculoasa, pe masura ce va creste.

Citeste si:

7 momente in care Beyonce a stralucit in 2016

Beyonce si sotul ei, Jay-Z s-au casatorit in 2008, iar in 2012 a aparut pe lume fiica lor, Blue Ivy. Cantareata, castigatoare a numeroase premii, se pare ca se bucura de o familie implinita si o cariera stralucitoare, pentru care este cunoscut faptul ca a muncit mult.

Text: Marilena Iordache

Foto: Instagram