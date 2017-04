Beyonce lanseaza un nou videoclip pentru aniversarea de 9 ani cu Jay-Z

Cantecul ‘Die With You’ a fost lansat pe 4 aprilie, in 2015, cu ocazia aniversarii de 7 ani de la casatoria celor doi. Anul acesta, implinindu-se 9 ani, Beyonce a creat un video in care ea dezvaluie cateva dintre cele mai frumoase momente ale cuplului.

Suntem obisnuiti cu piesele de dragoste ale cantaretei, chiar si de pe albmul „Lemonade” lansat anul trecut, in care canta depre sentimentele si relatia ei cu sotul sau, Jay-Z.

Videoclipul aniversar, lansat in urma cu cateva zile, cuprinde filmulete de familie, inclusiv un moment foarte emotionant in care Blue Ivy, fata de 5 ani a celor doi, pupa burta mamei sale insarcinate. Alte scene surprind burtica lui Beyonce care creste treptat, Blue Ivy in primele luni ale vietii sale si scene din vacantele cuplului, in care se bucura unul de celalalt.

Multe dintre filmuletele din montaj surprind momente mai vechi dintre cei doi, precum nunta din 2008, pe cand altele sunt clipe nemaivazute de noi. Videoclipul incepe cu o scena in care Beyonce canta la pian si este imbracata si machiata natural.

Versurile au o semnificatie aparte si un romantism cu care Beyonce ne-a obisnuit pana acum.

Totodata, pe pagina ei de Tidal, aceasta a mai creat un playlist intitulat ‘IV EVER EVER’ in care se regasesc piese ale lui Frank Ocean, Kanye West, James Blake si Sade, toate in acelasi ton cu videoclipul aniversar. Cei doi au tatuata cifra romana 4 pe inelar, acestia casatorindu-se in a patra zi a celei de-a patra luni.

Cu ocazia aniversarii de 9 ani de la casatorie, Beyonce a postat si doua poze alb-negru pe Instagram, una cu tatuajele mentionate anterior si versuri din noul cantec, mai exact “I don’t really need these fingers if I don’t get to touch your spine.”

Sfarsitul videoclipului ne arata ca Jay-Z se afla in spatele camerei, in timp ce Beyonce interpreteaza acest cantec de iubire pentru el.

Text: Cristiana Frunza

Foto: Arhiva Revistei ELLE