Beyonce este insarcinata cu gemeni, cantareata facand anuntul pe Instagram.

Vedeta in varsta de 35 de ani a postat in urma cu putin timp o imagine pe Instagram prin care dezvaluie faptul ca este insarcinata din nou. Fotografia a strans peste 3 milioane de like-uri in numai o ora de la postare!

In imagine, Beyonce este imbracata in lenjerie intima, are un voal care ii acopera fata si este inconjurata de foarte multe flori. Si, ce este mai important, isi tine mainile pe frumoasa burtica de gravida!

„Vrem sa impartasim dragostea si fericirea noastra. Am fost binecuvantati de doua ori. Suntem incredibil de recunoscatori ca familia noastra se va mari cu inca doua persoane si va multumim pentru urari – Familia Carter”, se arata in descrierea fotografiei pe care o poti vedea mai jos.

We would like to share our love and happiness. We have been blessed two times over. We are incredibly grateful that our family will be growing by two, and we thank you for your well wishes. – The Carters O fotografie postată de Beyoncé (@beyonce) pe 1 Feb 2017 la 10:39 PST

In ultimele luni cantareata a fost destul de rar vazuta in public, insa nimeni nu isi inchipuia care este adevaratul motiv.

In decembrie, Beyonce a postat o fotografie in care poza in fata bradului de Craciun, fiind imbracata intr-o rochie scurta si decoltata. Fanii au inceput deja sa se intrebe cand a fost de fapt facuta acea fotografie, deoarece nu s-a putut observa niciun semn ca Beyonce este insarcinata.

Beyonce si sotul ei, rapperul Jay-Z, mai au o fetita, in varsta de 5 ani, Blue Ivy.

In luna aprilie Beyonce ar trebui sa sustina un concert in cadrul Festivalului Coachella, insa in acest moment participarea ei nu mai este atat de sigura.

