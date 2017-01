Bella Hadid se plimba in lenjerie in noul tutorial de make-up de la Dior

Modelul in varsta de 20 ani apare in tutorialul de prezentare al produselor de make-up din gama Dior. Bella Hadid, care a devenit si ambasadoare a brandului in mai 2016, si-a pus in evidenta picioarele superbe, purtand doar o pereche de lenjerie neagra si o bluza lejera alba.

In imagini, Bella ne arata sfaturile ei pentru un machiaj impecabil, realizat doar in cateva minute. Ea tine sa aminteasca deasemenea ca viata ei este foarte activa si cum este mereu pe fuga, are doar foarte putin timp la dispozitie pentru machiaj.

Morning rush! @diormakeup 💕Lip Sugar Scrub & Lip Glow Berry💓💓💓Love love love ! #diormakeup A video posted by Bella Hadid (@bellahadid) on Jan 26, 2017 at 9:04am PST

Printre noile produse lansate de Christian Dior se numara si: Nude Air Luminizer, Lip Glow Berry shade, 2-in-1 lip balm, lip sugar balm sau o pensula special creata pentru fata.

Bella Hadid a avut parte de o ultima perioada foarte incarcata, intrucat a fost prezenta la Saptamana Haute Couture de la Paris. In continuare, tanara este surprinsa la tot mai multe evenimente, criticii admirandu-i din ce in ce mai mult naturaletea stilului dar si ipostazele din ce in ce mai provocatoare in care este surprinsa.

